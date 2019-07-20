20 Temmuz 2019, Cumartesi
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den iki bomba birden!
Fenerbahçe'de gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de transfert harekatı Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için şimdi de iki yeni isim ortaya atıldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:09
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"