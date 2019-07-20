Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Fenerbahçe'de gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de transfert harekatı Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için şimdi de iki yeni isim ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





