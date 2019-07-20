20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Fenerbahçe'de gelecek sezona yepyeni bir kadro kurmak için girişimlerini sürdürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler'de transfert harekatı Ersun Yanal'ın raporlarına göre devam ediyor. Son olarak Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katan Fenerbahçe için şimdi de iki yeni isim ortaya atıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 01:09
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Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

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Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefiyle sezona başlayacak olan sarı-lacivertliler transferde ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar transfer bombalarını patlatmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'den iki bomba birden!

Şu ana kadar birçok ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, sezon öncesi hazırlık maçlarında da gösterdiği performasla beğeni topladı.

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Fenerbahçe'den iki bomba birden!

İlk maçında Boluspor ile karşılaşan Fenerbahçe bu mücadeleyi Victor Moses ve Tolga Ciğerci'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.

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