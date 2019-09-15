15 Eylül 2019, Pazar
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Vedat Muriç iki dev kulübün radarında! Alanyaspor maçında izleyecekler
Fenerbahçe'nin Rizespor'dan yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı. Bu performansını Kosova formasıyla devam ettiren Muriç, Avrupa ülkelerinin radarına girdi. Özellikle 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova'nın İngiltere ile oynadığı ve 5-3 kaybettiği maçta 1 gol 2 asistlik performans gösteren oyuncu, dikkatleri üzerine çekmişti. Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçta iki dev kulüp Muriç için tribünde olacak. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.09.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 10:59
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