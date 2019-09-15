15 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Vedat Muriç iki dev kulübün radarında! Alanyaspor maçında izleyecekler

Fenerbahçe'nin Rizespor'dan yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Vedat Muriç, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı. Bu performansını Kosova formasıyla devam ettiren Muriç, Avrupa ülkelerinin radarına girdi. Özellikle 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Kosova'nın İngiltere ile oynadığı ve 5-3 kaybettiği maçta 1 gol 2 asistlik performans gösteren oyuncu, dikkatleri üzerine çekmişti. Bu gelişmeler üzerine Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynayacağı maçta iki dev kulüp Muriç için tribünde olacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.09.2019 10:56 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 10:59
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Vedat Muriç iki dev kulübün radarında! Alanyaspor maçında izleyecekler

Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muriç ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

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Vedat Muriç iki dev kulübün radarında! Alanyaspor maçında izleyecekler

Ligde oynadığı 3 maçta 2 gole imza atan Kosovalı oyuncu, bu performansıyla Avrupa devlerinin radarına girdi.

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Vedat Muriç iki dev kulübün radarında! Alanyaspor maçında izleyecekler

Milli formayla da iyi bir performans gösteren Vedat Muriç, Avrupa'nın iki önemli takımının dikkatini çekti.

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Vedat Muriç iki dev kulübün radarında! Alanyaspor maçında izleyecekler

İspanyol ve İngiliz medyası, Atletico Madrid ile Manchester United'in Muriç'i izlemek için Alanya maçına ekip göndereceğini yazdı.

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Vedat Muriç iki dev kulübün radarında! Alanyaspor maçında izleyecekler

The Guardian gazetesi'nin haberine göre, "Manchester United, İngiltere karşısında 1 gol, 2 asistle oynayan Vedat Muriç için harekete geçme kararı aldı" iddiası ortaya atıldı.

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