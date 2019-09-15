15 Eylül 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un konuğu oluyor. liderlik maçı olarak görünen mücadelenin kazananı koltuğunu sağlama alacak. Fenerbahçe 3 maçta topladığı 7 puanla 2. sırada yer alırken, lider Alanyaspor ise 3 maçta topladığı 9 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, bu zorlu mücadenin ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendirdi. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçının 11'leri

Giriş Tarihi: 15.09.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 11:36
  • 1
  • 37
Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Fenerbahçe'de gözler Alanyaspor maçına çevrildi...

  • 2
  • 37
Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Ligde 3 maçta topladığı 7 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, lidere konuk oluyor.

  • 3
  • 37
Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Ligde ilk 3 maçı kayıpsız geçen Alanya'yı yenerek tekrar liderliğe yükselmenin diğer takımlara karşı psikolojik üstünlük getireceğini savunan Yanal, bu bakımdan alınacak bir galibiyetin çok değerli olacağını ifade etti.

  • 4
  • 37
Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Yardımcılarıyla birlikte Alanyaspor'un maçlarını izleyip analiz yapan Yanal, rakiplerinin temel zaafını savunma hattının arkasına atılan derin toplar olarak belirledi.

  • 5
  • 37
Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i

Bu noktada Max Kruse'ye büyük iş düşeceğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, Alman futbolcuya, "Trabzon maçında yaptığın gibi her fırsatta rakip defansın arkasına top atman gerekiyor" dedi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör