15 Eylül 2019, Pazar
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Ersun Yanal kararını verdi! İşte Fenerbahçe'nin Alanyaspor 11'i
Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un konuğu oluyor. liderlik maçı olarak görünen mücadelenin kazananı koltuğunu sağlama alacak. Fenerbahçe 3 maçta topladığı 7 puanla 2. sırada yer alırken, lider Alanyaspor ise 3 maçta topladığı 9 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Fenerbahçe'de Ersun Yanal, bu zorlu mücadenin ilk 11'ini yavaş yavaş şekillendirdi. İşte Fenerbahçe - Alanyaspor maçının 11'leri
Giriş Tarihi: 15.09.2019 11:35 Güncelleme Tarihi: 15.09.2019 11:36
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