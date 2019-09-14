14 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç planı belli oldu!
Fenerbahçe'de lige çok iyi bir giriş yapan Vedat Muriç, bu performansını Kosova formasıyla da sürdürdü. Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan Transfer edilen Muriç, ortaya koyduğu bu performansı ile en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Transfer döneminde Galatasaray ile ismi anılsa da Fenerbahçe'yi seçen golcü futbolcu gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeye başladı. Avrupa'da Vedat için çılgın rakamlar konuşulurken sarı-lacivertliler de 25 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. İşte son detaylar...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 13:44
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