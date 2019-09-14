14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç planı belli oldu!

Fenerbahçe'de lige çok iyi bir giriş yapan Vedat Muriç, bu performansını Kosova formasıyla da sürdürdü. Yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan Transfer edilen Muriç, ortaya koyduğu bu performansı ile en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Transfer döneminde Galatasaray ile ismi anılsa da Fenerbahçe'yi seçen golcü futbolcu gösterdiği performansla dünya devlerinin dikkatini çekmeye başladı. Avrupa'da Vedat için çılgın rakamlar konuşulurken sarı-lacivertliler de 25 yaşındaki futbolcu için kararını verdi. İşte son detaylar...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 13:43 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 13:44
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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç planı belli oldu!

Fenerbahçe Süper Lig'e hızlı başladı. Sarı-lacivertliler yeni bir takım olmasına rağmen oyuncuların uyumu ve hızlı futboluyla ilk 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik ile sahadan ayrıldı.

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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç planı belli oldu!

Kanarya'da en dikkat çeken isimlerin başında ise Vedat Muriç geliyor.

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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç planı belli oldu!

Çaykur Rizespor'dan transfer edilen golcü futbolcu performansıyla parmak ısırtıyor.

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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç planı belli oldu!

Sadece Fenerbahçe'de değil Vedat milli takımında da harikalar yaratıyor.

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Fenerbahçe'nin Vedat Muriç planı belli oldu!

Euro 2020 Elemelerinde oynadığı 2 maçta 2 gol atan yıldız futbolcu İngilizlerin dikkatini çekmeyi başardı.

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