19 Ocak 2020, Pazar
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Vedat Muriç için olay sözler! "Bu tür kaçışları sevmem"
Süper Lig'de ikinci devrenin ilk haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Rakibini Max Kruse ve Vedat Muriç'in attığı gollerle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini aldı. Mücadeleye Muriç'in son dakikada gördüğü kırmızı kart damga vururken, spor yazarları da zorlu mücadeleye köşelerinde yer verdi. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 19.01.2020 10:39
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