19 Ocak 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk oldu. İlk yarısı 0-0 biten karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-0 kazanırken, teknik direktör Ersun Yanal mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 00:07
  • 1
  • 7
Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleninin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

  • 2
  • 7
Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!

İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan sarı-lacivertliler, 51. dakikada Max Kruse ve 90+2'de Vedat Muriç'in golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

  • 3
  • 7
Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!

Sarı Kanaryalar'da 80. dakikada sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düşen Vedat Muriç'in 90+5'te ikinci sarı kartı görmesi gündeme damga vururken, mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Ersun Yanal, Muriç'in kartı dahil maçı değerlendirdi.

  • 4
  • 7
Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMALARI

"2. yarıya başlangıç bizi mutlu etti. Oyunun büyük bölümünde istediğimiz üstünlüğü kuramadık. Topa sahip olan, rakibi kontrol eden ve ülkede bunu en çok yapan takımız. Bundan bazı bölümlerde memnun değilim."

  • 5
  • 7
Ersun Yanal'dan flaş Vedat Muriç açıklaması!

"Oyunun memnun olmadığım bölümlerini düzelterek, topa daha çok hakim olan bir Fenerbahçe olması gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe taraftarının görmek istediği oyunu, Fenerbahçe tekrar gösterecektir."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör