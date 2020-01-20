20 Ocak 2020, Pazartesi
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Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli dönemi, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Fransız spor adamı sarı lacivertliler için 27 transfer yapmış ve bu isimlerin büyük çoğunluğu beklentileri karşılayamamıştı. Bu kapsamda da bazı oyuncularla yollar ayrılırken bazı isimler de kiralık olarak takımdan gönderilmişti. Peki, o futbolcular hangileri? Gittikleri takımlarda ne yaptılar, ne yapamadılar? Fenerbahçe'de tutunamayan ve gönderildikleri takımlarda da vasatı aşamayan isimleri sizler için derledik...
Giriş Tarihi: 20.01.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 10:15
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