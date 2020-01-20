20 Ocak 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Damien Comolli dönemi, geçtiğimiz günlerde sona ermişti. Fransız spor adamı sarı lacivertliler için 27 transfer yapmış ve bu isimlerin büyük çoğunluğu beklentileri karşılayamamıştı. Bu kapsamda da bazı oyuncularla yollar ayrılırken bazı isimler de kiralık olarak takımdan gönderilmişti. Peki, o futbolcular hangileri? Gittikleri takımlarda ne yaptılar, ne yapamadılar? Fenerbahçe'de tutunamayan ve gönderildikleri takımlarda da vasatı aşamayan isimleri sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 20.01.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 10:15
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Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!

ISLAM SLIMANI

Monaco'ya transfer olan Islam Slimani, Fransız ekibinde adeta kendini buldu. Monaco'da 13 maçta 7 gol 7 asistlik performans sergiledi. Slimani Fenerbahçe'de 3 kulvarda 25 maça çıkmış ve 5 gol atabilmişti.

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Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!

VALBUENA

Olympiakos'a giden Valbuena Yunanistan temsilcisinde 20 maçta 7 gol 11 asistlik performans gösterdi.

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Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!

ANDRE AYEW

Andre Ayew ise Fulham'da 27 maçta 12 gol 4 asistlik katkı sağladı. Sarı-lacivertlilerde bu üç isim hariç diğer transferler Benzia, Reyes, Roman Neustadter, Skrtel, Kameni, Frey, Soldado ve Eljif de yeni takımlarında bekleneni veremedi.

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Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan oyuncular, gittikleri takımlarında da performansları yetersiz kaldı. İşte beklenen performansı gösteremeyen o oyuncular...

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Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin dev fiyaskoları!

YASSINE BENZIA

Fenerbahçe'nin ardından Valbuena'nın takım arkadaşı olan ve Olympiakos'un yolunu tutan Yassine Benzia, kırmızı-beyazlı ekipte 9 maça çıktı fakat skora etki edemedi.

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