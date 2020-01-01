01 Ocak 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yeni Luka Modric geliyor...

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, takviye yapmak için kollarını sıvadı. Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle hem deplasmandaki kötü gidişatına son veren hem de zirve yolunda kayıp yaşamayan Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Bu kapsamda gündeminde olan isimle ilgili Fransız basınından sürpriz bir haber geldi! İşte o isim ve tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 01.01.2020 15:52
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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yeni Luka Modric geliyor...

Fenerbahçe, ocak transfer sezonunda kadrosuna maliyeti düşük ve kaliteli isimleri dahil ederek şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor...

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yeni Luka Modric geliyor...

Teknik direktör Ersun Yanal, Sportif Direktör Damien Comolli ve yönetimle beraber gelecek ve gidecek isimleri masaya yatıran sarı lacivertlilier, operasyonu titizlikle yürütüyor.

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yeni Luka Modric geliyor...

Avrupa'dan ve dünyadan çeşitli yıldızlarla temas haline geçen Fenerbahçeli kurmaylar, bir yandan yıldız isimlerle el sıkışırken, bir yandan da genç yeteneklere göz kırpıyor...

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yeni Luka Modric geliyor...

Sezon başında İran'ın İstiklal takımından Allahyar Sayyadmanesh'e (17) resmi sözleşmeyi imzalattıran Fenerbahçe, İranlı golcüyü pişmesi için TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'a kiralamıştı. Bu doğrultuda giden kanarya çalışmalarına hız verdi..

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Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yeni Luka Modric geliyor...

GÖZDE İSİM SEKIDIKA

Ara transferde yetenek avcılığına devam eden Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da peşinde koştuğu Eskişehirsporlu Jesse Sekidika'ya göz kırpmıştı...

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