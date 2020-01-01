Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Yeni Luka Modric geliyor...

Ara transfer dönemi için çalışmalara başlayan Fenerbahçe, takviye yapmak için kollarını sıvadı. Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında aldığı galibiyetle hem deplasmandaki kötü gidişatına son veren hem de zirve yolunda kayıp yaşamayan Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyon olmak istiyor. Bu kapsamda gündeminde olan isimle ilgili Fransız basınından sürpriz bir haber geldi! İşte o isim ve tüm ayrıntılar...