02 Ocak 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de şok karar! 7 oyuncu takımdan gönderiliyor

Süper Lig'de ilk yarının sona ermesiyle birlikte gözünü ara transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. FFP nedeniyle oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyerek transfer yapamayacak olan sarı-lacivertliler, transfer bütçesi oluşturmak adına 7 isimle yollarını ayırma kararı aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.01.2020 02:18 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 07:35
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Fenerbahçe'de şok karar! 7 oyuncu takımdan gönderiliyor

Devre arası transfer dönemi öncesi listesinde birçok oyuncu bulunan Fenerbahçe, bu isimleri kadrosuna katmak için zorunlu bir operasyon gerçekleştirecek. Teknik direktör Ersun Yanal, birçok bölgeye takviye yapılmasını isterken, yönetim ise öncelikle olarak bütçeyi ayarlamaya çalışacak.

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Fenerbahçe'de şok karar! 7 oyuncu takımdan gönderiliyor

Kulüp Lisans Talimatı gereği sarı- lacivertlilerin 206 milyon TL olarak harcama limiti 224 milyona (34 milyon euro) yükseldi. Ancak Kanarya, 31 Ekim 2019'da KAP'a yaptığı bildirimde futbolcuların yıllık maaş bütçesinin 59.6 milyon euro olarak açıklamıştı.

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Fenerbahçe'de şok karar! 7 oyuncu takımdan gönderiliyor

Belirlediği bonservislerin verilmesi halinde Jailson ile Zajc'ı satmayı planlayan sarı-lacivertliler; Mehmet Ekici, Adil Rami, Victor Moses, Mevlüt Erdinç ve Alper Potuk ile yollarını kesinlikle ayıracak. Ara dönemde kadrosuna oyuncu takviye yapabilmesi için aradaki açığı kapatması gereken Fenerbahçe, 7 futbolcuya veda etmeye hazır...

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Fenerbahçe'de şok karar! 7 oyuncu takımdan gönderiliyor

Bonservis bedelleri ve yıllık maaşlarıyla birlikte bu oyunculardan en az 26 milyon euro'luk gelir bekleyen Fenerbahçe, harcama limitindeki yüzde 30'luk sapma maddesiyle de rahat bir nefes alacak.

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Fenerbahçe'de şok karar! 7 oyuncu takımdan gönderiliyor

BONSERVİSLERDEN 13 MİLYON EURO

F.Bahçe, birçok kulübün transfer gündeminde olan Jailson, Zajc ve Mehmet Ekici'nin bonservislerinden en az 13 milyon euro bekliyor. Jailson'u 7, Zajc'ı 5, Mehmet'i de 1 milyon bedelle satmayı planlayan Kanarya, bu üçlüden önemli bir gelir hedefliyor.

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