Vedat Muriç adım adım İngiltere'ye! İngiliz basını duyurdu

Fenerbahçe'de Vedat Muriç haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... Sezon başında Rizespor'dan sarı-lacivertlilere 3,5 milyon euro ve 4 oyuncu karşılığında transfer olan forvet oyuncusu, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gönlünü kazanmıştı. Kısa süre içerisinde büyük yükseliş gösteren ve yıldızını parlatan Muriç için İngiltere'den flaş haberler gelmeye devam ediyor... İşte Ada basınında yer alan detaylı Vedat Muriç ve o transfer haberi!

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





