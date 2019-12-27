27 Aralık 2019, Cuma

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Vedat Muriç adım adım İngiltere'ye! İngiliz basını duyurdu

Fenerbahçe'de Vedat Muriç haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... Sezon başında Rizespor'dan sarı-lacivertlilere 3,5 milyon euro ve 4 oyuncu karşılığında transfer olan forvet oyuncusu, attığı goller ve yaptığı asistlerle taraftarların gönlünü kazanmıştı. Kısa süre içerisinde büyük yükseliş gösteren ve yıldızını parlatan Muriç için İngiltere'den flaş haberler gelmeye devam ediyor... İşte Ada basınında yer alan detaylı Vedat Muriç ve o transfer haberi!

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:46
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Vedat Muriç adım adım İngiltere'ye! İngiliz basını duyurdu

Sezon başında Süper Lig ekibi Rizespor'dan Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen Vedat Muriqi, basamakları yavaş yavaş tırmanıyor...

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Vedat Muriç adım adım İngiltere'ye! İngiliz basını duyurdu

Geçtiğimiz sezon Karadeniz ekibinde attığı 17 gol ve 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Kosovalı yıldız, transfer savaşında Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine düşürmüş, ardından sarı-lacivertlileri tercih etmişti...

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Vedat Muriç adım adım İngiltere'ye! İngiliz basını duyurdu

Fenerbahçe'de de gösteriği performans ile taraftarların gönlünde taht kuran 25 yaşındaki golcü, takımına kazandırdığı puanlar ve attığı şık gollerle bu kez de Avrupa'nın dikkatini çekmiş durumda...

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Vedat Muriç adım adım İngiltere'ye! İngiliz basını duyurdu

EURO 2020 elemelerinde Kosova, İngiltere'nin konuğu olmuş ve Muriqi, İngilizlere karşı 1 gol 1 asistle oynamıştı...

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Vedat Muriç adım adım İngiltere'ye! İngiliz basını duyurdu

Karşılaşma sonrasında İngiliz scoutların dikkatini çeken Muriqi için bir çok menajer, oyuncunun Fenerbahçe'de izlenmesi için talimat vermişti...

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