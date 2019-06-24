24 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan...

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Takımlar kadrolarına uygun olmayan isimleri gönderirken yeni takviyeler için de kollar sıvandı. İşte son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2019 12:13
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Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan...

Transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor...

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Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan...

Yeni sezona bomba gibi bir başlangıç için hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündem UEFA.

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Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan...

Sarı lacivertliler UEFA'dan gelecek karara göre, stratejisini belirleyecek ve transferlerini de bu doğrultuda açıklayacak.

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Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan...

Maaş dengesini de makul seviyelere indirme peşinde olan sarı lacivertlilerde diğer bir gündem maddesi ayrılıklar...

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Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan...

Birçok oyuncuyla sözleşmesi sona erecek olan Kanarya'da, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre ayrılıklar büyük ölçüde netleşti.

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