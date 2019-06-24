24 Haziran 2019, Pazartesi
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Ve transferler resmen açıklandı! Ozan Tufan...
Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Spor Toto Süper Lig'de transfer sezonunun açılmasıyla birlikte hareketlilik arttı. Takımlar kadrolarına uygun olmayan isimleri gönderirken yeni takviyeler için de kollar sıvandı. İşte son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 24.06.2019 12:13
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