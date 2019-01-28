Ve Tolgay Fenerbahçeye! Takasla transfer...

28 Ocak 2019, Pazartesi
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Ve Tolgay Fenerbahçe'ye! Takasla transfer...
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında bomba bir takas gerçekleşmek üzere... Sarı lacivertliler de siyah beyazlılar da transfer çalışmalarını aralıksız sürdürürken ayrılıkların yanı sıra takviyeler de söz konusu... İşte ara transfer dönemine son günler kala iki takım arasındaki son anlaşmaya dair detaylar...
Giriş Tarihi: 28.01.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 11:01
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