28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de iki ayrılık bir transfer!

Ara transfer çalışmalarını son hızla sürdüren Fenerbahçe'de iki ayrılık birden geliyor... Bir de transfer sürprizi var....

Giriş Tarihi: 28.01.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 13:29
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Fenerbahçede iki ayrılık bir transfer!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor...

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Fenerbahçede iki ayrılık bir transfer!

Fenerbahçe'de transfer dönemi başlamasıyla takıma ilk olarak Sadık Çiftpınar kazandırılmıştı.

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Fenerbahçede iki ayrılık bir transfer!

Daha sonra ise Chelsea'den dünyaca ünlü hücum kanat oyuncusu Victor Moses 1.5 yıllığına kiralandı.

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Fenerbahçede iki ayrılık bir transfer!

Orta sahaya da mutlak bir takvye yapmak isteyen sarı lacivertlilerde temaslar sürerken beklenmedik bir teklif geldi.

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Fenerbahçede iki ayrılık bir transfer!

Fenerbahçe, sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncusu için teklif aldı.

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