28 Ocak 2019, Pazartesi

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Ali Koç’un yerine Nihat Özdemir

Ali Koç'a muhalif kanadın kongre hazırlığı yaptığı ve Nihat Özdemir'e bir teklif götürdüğü iddia edildi

Giriş Tarihi: 28.01.2019 00:03 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
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Ali Koç’un yerine Nihat Özdemir

Fenerbahçe'de yaşanan kötü sonuçlar Sarı-Lacivertli camiayı harekete geçirdi.

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Ali Koç’un yerine Nihat Özdemir

Ali Koç'a muhalif kanadın olağanüstü kongre hazırlığı yaptığı ve kötü sonuçların devam etmesi halinde mart ayında kongreye gidilmesinin kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

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Ali Koç’un yerine Nihat Özdemir

Mulahif isimlerin Nihat Özdemir'e başkan olması için teklif götürdükleri belirlendi. Nihat Özdemir'in adaylığına Aziz Yıldırım'ın da tam destek vereceği iddia edildi.

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Ali Koç’un yerine Nihat Özdemir

Nihat Özdemir kimdir?

5 Nisan 1950 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen Nihat Özdemir, ilk ve orta eğitimini Diyarbakır'da tamamladıktan sonra Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun oldu.

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Ali Koç’un yerine Nihat Özdemir

1973-1975 yılları arasında Ege Üniversitesi Endüstri Bölümü'nde Master yapan Özdemir, 1976 yılında Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.yi kurdu. Özdemir, 2002-2004 yılları arasında Türkiye Müteahhitler Birliği'nin Başkanlığı'nı yaptı.

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