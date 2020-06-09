09 Haziran 2020, Salı

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Emre Belözoğlu 3. transferi bitirdi! 200 bin liraya anlaşma sağlandı

Geleceğin Fenerbahçe'sini kurmak için gecesini gündüzüne katan Emre Belözoğlu transferde dur durak bilmiyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir futbolcu için daha anlaşma sağlandı. Genç futbolcu için Kanarya 200 bin TL ödeyecek. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 09.06.2020 20:16 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 20:17
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Emre Belözoğlu 3. transferi bitirdi! 200 bin liraya anlaşma sağlandı

Önümüzdeki sezonun kadro yapılanması kapsamında çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de gençlik aşısı devam ediyor...

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Emre Belözoğlu 3. transferi bitirdi! 200 bin liraya anlaşma sağlandı

Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarına son sürat devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör sorunu transfer görüşmelerini yavaşlatmıştı.

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Emre Belözoğlu 3. transferi bitirdi! 200 bin liraya anlaşma sağlandı

Kalan maçlarda teknik heyetle birlikte sahaya çıkacak olan Tahir Karapınar yeni sezonda altyapı koordinatörlüğü görevini üstlenecek.

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Emre Belözoğlu 3. transferi bitirdi! 200 bin liraya anlaşma sağlandı

Genç isimlere her zamankinden daha çok önem veren Fenerbahçe yönetimi, sezonu tamamlayacak teknik ekibi belirledikten sonra transferde yeniden harekete geçti.

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Emre Belözoğlu 3. transferi bitirdi! 200 bin liraya anlaşma sağlandı

Sarı-lacivertliler, Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'un transferlerini bitirmişti ve 3. genç oyuncu da renklere bağlandı.

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