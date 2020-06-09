Emre Belözoğlu 3. transferi bitirdi! 200 bin liraya anlaşma sağlandı

Geleceğin Fenerbahçe'sini kurmak için gecesini gündüzüne katan Emre Belözoğlu transferde dur durak bilmiyor. Gölcükspor'dan İsmail Yüksek ve Bucaspor'dan Barış Sungur'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir futbolcu için daha anlaşma sağlandı. Genç futbolcu için Kanarya 200 bin TL ödeyecek. İşte o isim ve Fenerbahçe'deki transfer gelişmeleri...