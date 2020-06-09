09 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de Max Kruse krizi büyüyor!

Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor ile oynanan maçta sakatlanan Alman futbolcu Max Kruse'nin, 4 ila 6 hafta arasında sahalara geri dönmesi bekleniyordu. Aradan 3 ay geçmesine rağmen 32 yaşındaki yıldızın hala sakatlığının sürmesi, kafaları karıştırdı.

Giriş Tarihi: 09.06.2020 13:45
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Fenerbahçe'de Max Kruse krizi büyüyor!

Mart ayında oynanan 26. hafta mücadeleleriyle askıya alınan Süper Lig'de heyecan 12 Haziran'da yeniden başlayacak.

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Fenerbahçe'de Max Kruse krizi büyüyor!

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'a yenilen ve bu hafta sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de ise bir isim dikkat çekiyor.

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Fenerbahçe'de Max Kruse krizi büyüyor!

Süper Lig'de üst üste alınan kötü skorların ardından şampiyonluk şansını zora sokan ve rotayı Türkiye Kupası'na çeviren sarı-lacivertli ekipte Max Kruse'nin sakatlığı hala sürüyor.

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Fenerbahçe'de Max Kruse krizi büyüyor!

7 Mart'ta oynanan Denizlispor karşılaşmasında sakatlanan Kruse, yaklaşık 4-6 hafta sonra iyileşeceğini ve takıma geri döneceğini açıklamıştı.

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Fenerbahçe'de Max Kruse krizi büyüyor!

Ancak aradan 3 aylık bir süreç geçmesine rağmen Alman futbolcunun sakatlığı geçmek bilmedi.

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