05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ve geri sayım başladı! Pazubandı o takacak...
Kruse, Emre Belözoğlu, Muriç, Rodrigues ve Deniz Türüç transferleriyle coşan sarı-lacivertlilerin transferde durmaya niyeti yok. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar imzaları bir bir attıracak. Buna göre 3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcu geldiği gibi kaptan olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 05.08.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 07:58
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