05 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ve geri sayım başladı! Pazubandı o takacak...

Kruse, Emre Belözoğlu, Muriç, Rodrigues ve Deniz Türüç transferleriyle coşan sarı-lacivertlilerin transferde durmaya niyeti yok. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarına devam eden Fenerbahçeli kurmaylar imzaları bir bir attıracak. Buna göre 3 yıllık anlaşma sağlanan yıldız futbolcu geldiği gibi kaptan olacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 07:58
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Ve geri sayım başladı! Pazubandı o takacak...

Fenerbahçe'de beklenen transfer bombaları patlıyor.

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Ve geri sayım başladı! Pazubandı o takacak...

Transferi uzun süredir beklenen Kolarov için geri sayım başladı.

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Ve geri sayım başladı! Pazubandı o takacak...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın transfer listesinin ilk sırasına koyduğu Sırp yıldızda artık ufak pürüzler kaldı.

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Ve geri sayım başladı! Pazubandı o takacak...

Fenerbahçe'nin bu oyuncunun bonservisi konusunda Roma ile anlaşmaya yakın olduğu belirtilirken, kısa süre içinde işin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Ve geri sayım başladı! Pazubandı o takacak...

Roma'yla önceki gün Lille'e karşı son maçına çıkan 33 yaşındaki sol bek, kulüplerin bonservis konusunda uzlaşma sağladığı anda İstanbul'a hareket edecek.

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