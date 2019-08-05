05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız isim geliyor...
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Taraftarın heyecanla beklediği Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov'u 3 yıllığına renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler asıl bombasını sona sakladı. Audi Cup'ta Real Madrid maçından sonra İspanyol devi ile görüşmelere başlayan Fenerbahçeli kurmaylar yıldız futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 05.08.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 09:00
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