05 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız isim geliyor...

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Taraftarın heyecanla beklediği Roma'nın yıldız futbolcusu Kolarov'u 3 yıllığına renklerine bağlamaya hazırlanan sarı-lacivertliler asıl bombasını sona sakladı. Audi Cup'ta Real Madrid maçından sonra İspanyol devi ile görüşmelere başlayan Fenerbahçeli kurmaylar yıldız futbolcunun transferi konusunda anlaşma sağladı. İşte dev transfer harekatının detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 01:25 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 09:00
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Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız isim geliyor...

Fenerbahçe transferde gözünü kararttı.


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Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız isim geliyor...

Önümüzdeki sezon şampiyonluktan başka düşüncesi olmayan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız isim geliyor...

Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Audi Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe turnuvada bekleneni veremedi.

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız isim geliyor...

Bayern Münih ve Real Madrid maçlarında rakiplerine yenilerek turnuvayı 4.olarak tamamlayan sarı-lacivertlilerde takımdaki eksikler net şekilde göründü.

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Fenerbahçe transferi bitirdi! Yıldız isim geliyor...

Ancak transferde durmaya niyeti olmayan Fenerbahçe, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

İşte dev transfer harekatının detayları...

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