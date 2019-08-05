05 Ağustos 2019, Pazartesi

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 5 isim imzaya kaldı

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler; Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı. Kadrosunu sil baştan yaratan Fenerbahçe'de ikinci transfer operasyonu başladı. Eksik pozisyonlara takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde 5 isim daha imzaya kaldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.08.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 10:33
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 5 isim imzaya kaldı

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, taraftarına geçtiğimiz sezonu unutturacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam ediyor.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 5 isim imzaya kaldı

Geçtiğimiz yıl yapılan 11 transferin büyük bölümünde hayal kırıklığı yaşayan yönetim, bu sezon ince eleyip sık dokuyor.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 5 isim imzaya kaldı

Sarı-lacivertliler, son olarak Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 5 isim imzaya kaldı

Kadrosunu sil baştan yaratan sarı-lacivertliler, sezon başında hedeflenen kadroya ulaşma konusunda dev bir adım attı.

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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 5 isim imzaya kaldı

Yönetimin transfer için şu an elinde olan bütçe 8 milyon Euro. En az 4 belki de 5 takviye yapılması planlanıyor.

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