05 Ağustos 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe bombaları patlatıyor! 5 isim imzaya kaldı
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan sarı-lacivertliler; Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Deniz Türüç, Murat Sağlam, Emre Belözoğlu, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh'i kadrosuna kattı. Kadrosunu sil baştan yaratan Fenerbahçe'de ikinci transfer operasyonu başladı. Eksik pozisyonlara takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde 5 isim daha imzaya kaldı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 05.08.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 05.08.2019 10:33
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