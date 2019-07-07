07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.

Giriş Tarihi: 07.07.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 15:54
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Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertlilerde son dakika...

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Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.

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Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...

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Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyordu.

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Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor

Bu anlamda ligi de tanıması ve ihtiyaç noktasında aranan isim olması bakımından Garry Rodrigues transfer listesine alınmıştı.

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