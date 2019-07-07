07 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de bombalar peş peşe patlıyor! Yıldız isim İstanbul'a geliyor
Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, transfer bombalarını peş peşe patlatıyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç transferlerini açıklayan sarı-lacivertliler, prensip anlaşmasına vardığı yıldız futbolcuyu İstanbul'a getiriyor.
Giriş Tarihi: 07.07.2019 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 15:54
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