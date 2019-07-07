07 Temmuz 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''

Fenerbahçe'ye Topuk Yaylası'nda büyük ilgi... Önümüzdeki sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden sarı-lacivertliler, idman öncesi takımı ziyarete gelen taraftarlarla kucaklaştı. Teknik direktör Ersun Yanal ve bütün futbolcular taraftarlar ile tek tek ilgilendi. İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 07.07.2019 18:54 Güncelleme Tarihi: 07.07.2019 18:55
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Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''

Fenerbahçe önümüzdeki sezonun çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

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Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden çalışmalara taraftarlar yoğun ilgi gösteriyor.

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Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''

Ersun Yanal 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ''Şampiyonluk ateşini Topuk Yaylası'nda yakacağız'' ifadelerini kullanmıştı.

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Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''

Taraftarlar da tesislere adeta akın etti ve ortaya güzel görüntüler çıktı.

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Fenerbahçe ''şampiyonluk ateşini yaktı!''

Fenerbahçeli futbolcular bütün taraftarlar ile tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.

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