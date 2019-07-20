20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı...
Bu yaz transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Eljif Elmas ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... Napoli ile yılan hikayesine dönen transfer anlaşmasında artık sona gelinirken Makedon yetenek, bavullarını topladı ve apar topar takımdan ayrıldı. İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret ve ve Eljif Elmas-Napoli transfer gelişmesine dair son yaşanan son durum...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 15:40
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