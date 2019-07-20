20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı...

Bu yaz transfer gündemini en çok meşgul eden isimlerden biri olan Eljif Elmas ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor... Napoli ile yılan hikayesine dönen transfer anlaşmasında artık sona gelinirken Makedon yetenek, bavullarını topladı ve apar topar takımdan ayrıldı. İşte Fenerbahçe'nin kazanacağı ücret ve ve Eljif Elmas-Napoli transfer gelişmesine dair son yaşanan son durum...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 15:40
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Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı...

Günlerdir gerçekleşmesi beklenen sezonun en önemli transferi artık resmen bitiyor.

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Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı...

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, son günlerde takımdan ayrı çalışıyordu.

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Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı...

Beklenen de oldu ve Eljif Elmas, takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İstanbul'dan ayrıldı.

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Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı...

Valizlerini toplayan Makedon futbolcu, iki gün içinde soluğu Napoli'de alacak.

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Ve Fenerbahçe'de kulüp rekoru kırılıyor! Eljif Elmas apar topar ayrıldı...

Öte yandan Eljif Elmas'ın önümüzdeki hafta Napoli için sağlık kontrolünden geçeceği belirtildi.

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