21 Temmuz 2019, Pazar
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Ersun Yanal istedi Comolli bitirecek!
Fenerbahçe'de transfer operasyonu yeniden başlıyor. Yönetim Eljif Elmas'ın satışından sonra tekrar harekete geçecek. İlk hedef hala Luiz Gustavo. Sami Khedira'ya da teklif götürüldü. Bu ikili olmazsa rota Lima'ya dönecek. Sakatlık geçmişi korkutan Fejsa ise son seçenek. İşte son durum... Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 21.07.2019 01:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2019 07:34
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