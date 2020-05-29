29 Mayıs 2020, Cuma

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Valbuena'dan flaş itiraf! "Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Fransız yıldız Mathieu Valbuena beIN Ssports'a önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe kariyerini ve Olympiakos günlerini anlatan 35 yaşındaki tecrübeli yıldız Fenerbahçe'de oynamadığım dönemlerde kesinlikle bana haksızlık yapıldığını düşünüyorum. ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 29.05.2020 20:23 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 21:47
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Valbuena'dan flaş itiraf! Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

Fenerbahçe'den geçen sezon başında ayrılarak Yunanistan'ın Olympiakos takımına transfer olan Mathieu Valbuena, sarı-lacivertli kulüpte yaşadığı günler hakkında samimi itiraflarda bulundu.

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Valbuena'dan flaş itiraf! Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

beIN Sports'a konuşan Fransız yıldız, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan desteğini asla unutmayacağını belirtirken, yedek kaldığı dönemde teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisine haksızlık yaptığını söyledi.

İşte Valbuena'nın sözlerinden satır başları...

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Valbuena'dan flaş itiraf! Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

Yunanistan'da herkes gibi karantina sürecini yaşadık ama 2 haftadır karantina yavaş yavaş sona ermeye başladı. Normal planlamaya göre ligimiz 7 haziran tarihinde başlayacak.

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Valbuena'dan flaş itiraf! Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

Tek dileğim, bu durumun bizim gidişatımızı etkilememesi. Yunanistan Kupası'nda yarı finale kadar gelmiştik. Avrupa Ligi ve ligde de iyi bir gidişatımız vardı. Birçok kulvarda devam ettiğimiz bir sezondu.

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Valbuena'dan flaş itiraf! Fenerbahçe'de bana haksızlık yapıldı

Fenerbahçe dediğiniz zaman aklıma gelen ilk şey, transfer olduğumda bana yaptıkları karşılama. Her kulüpte yaptığım gibi, 'Bu kulüp için de her şeyimi vereceğim.' demiştim. Fenerbahçe taraftarının bana gösterdiği büyük sevgi beni çok mutlu etmişti.

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