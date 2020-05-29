29 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını en iyi şekilde yürüten Fenerbahçe, gelecek sezon için gidecek ve gelecek oyuncuları belirlemeye başladı. Son iki sezondur şampiyonluk yolunda istenilen performansı gösteremeyen Kanarya gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Süper Lig'in bitimine 8 maç kala 40 puanla 7. sırada bulunan sarı lacivertli ekipte ilk ayrılık gerçekleşti. İşte detaylar..

Giriş Tarihi: 29.05.2020 21:08 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 21:46
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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen arada kadro güçlendirme çalışmalarını hızlandıran kulüplerden Fenerbahçe mali açıdan zor bir dönemden geçiyor.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi

Salgın nedeniyle liglere ara verilmesi sonrası maçların oynanmamasıyla bilet gelirleri, yayın gelirleri ve sponsorluk gelirleri gibi önemli maddi kaynakların kesilmesiyle daha da zorlu bir sürece giren sarı-lacivertliler ligin oynanan ilk 26 haftalık bölümde de beklentilerin çok uzağında bir performans sergiledi.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi

Sezonun ikinci yarısında yaşadığı büyük düşüş sonrası şampiyonluk yarışına büyük ölçüde havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için çalışmalara start verildi.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Kanarya'da ilk gündem maddesi teknik direktör sorununun çözülmesi.

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Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi

Bir yandan hoca sorununu halletmeye çalışan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için yoğun mesai harcıyor.

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