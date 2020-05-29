Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşti! İşte yeni adresi

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarını en iyi şekilde yürüten Fenerbahçe, gelecek sezon için gidecek ve gelecek oyuncuları belirlemeye başladı. Son iki sezondur şampiyonluk yolunda istenilen performansı gösteremeyen Kanarya gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Bu doğrultuda Süper Lig'in bitimine 8 maç kala 40 puanla 7. sırada bulunan sarı lacivertli ekipte ilk ayrılık gerçekleşti. İşte detaylar..