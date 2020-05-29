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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! 8 milyon Euro...

Sezonun bitimine 8 maç kala şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve şimdiden 2020-21 sezonu için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Sarı-lacivertlilerin listesinde yer alan Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, oyuncularının Fenerbahçe'ye transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 17:56
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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! 8 milyon Euro...

Transfer gündeminde adı sık geçen iki isim olan Caner Erkin ve İrfan Can Kahveci'nin son durumuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! 8 milyon Euro...

İki yıldız futbolcu özellikle Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ve transferin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak ediliyordu.

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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! 8 milyon Euro...

Caner Erkin'in Beşiktaş'la olan sözleşmesi sezon sonu sona ererken, İrfan Can Kahveci'ye Fenerbahçe haricinde Avrupa'dan da teklifler geldiği iddia edilmişti.

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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! 8 milyon Euro...

İki futbolcunun menajeri olan Batur Altıparmak transferle ilgili net ifadeler kullandı ve İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe sorusuna cevap verdi.


Hürriyet'in sorularını cevaplayan Altıparmak'ın açıklamaları şu şekilde;

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İrfan Can Kahveci'nin menajerinden Fenerbahçe açıklaması! 8 milyon Euro...

Caner Erkin'in 88 numaralı paylaşımı Beşiktaş lehine yorumlandı, ne dersiniz?
O paylaşımda bir anlam aramayalım Fenerbahçe'de oynarken de aynısını yapmıştı.

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