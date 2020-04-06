06 Nisan 2020, Pazartesi

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Valbuena'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe'de ayrılarak Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki günleri ve corona virüsü salgını ile ilgili de konuşan tecrübeli oyuncu, eski takımıyla ilgili flaş ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 06.04.2020 23:01
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Valbuena'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

Fenerbahçe'nin sezon başında Olympiakos'a sattığı Fransız oyuncu Valbuena, Türkiye kariyeri ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İşte tecrübeli oyuncunun açıklamalarından satırbaşları...

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Valbuena'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"
Türkiye'de yaşadıklarım hep pozitif. Harika bir kulüp, harika taraftarları vardı. Çok ilgi vardı, dışarı çıkamıyordum. Sürekli fotoğraf istiyorlardı. Çok, çok seviyorum o taraftarları. Orada çok harika 2 sezon geçirdim. 2. sezonda sözleşmemde 25 maça çıkarsam, opsiyonun devreye gireceği bir madde vardı. Yönetim bunu istemedi ve iptal ettik. Çok, çok büyük bir kulüp. İstanbul dendiğinde şu anda bile kalbim küt küt atmaya başlıyor.

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Valbuena'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"MAAŞLAR GECİKİYORDU"
Maalesef maaşlar her zaman zamanında yatmıyordu, gecikmeler oluyordu. Futbolu da etkilediği olmuştur ama çok söylenecek bir şey yok. Yüzde 100'ünü veriyordu herkes, taraftarlar da bunu istiyordu. Kariyerimin çok önemli bir zamanıydı ve Fenerbahçe'de oynadığım için mutluyum.

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Valbuena'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"AYRILMAM DOĞRUYDU"
2 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu. Çünkü işler biraz karışmaya başlamıştı ve benim de ayrılıp yoluma bakmam gerekiyordu. Olympiakos kararı nedeniyle de mutluyum.

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Valbuena'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"ZOR GÜNLER GEÇİRİYORUZ"
Yunanistan'da da durum dünyadakiyle benzer. Çok ciddi bir sağlık krizi yaşıyoruz ve zor günler geçiriyoruz. Ancak birlik olursak, birbirimizi desteklersek, yardıma ihtiyacı olan insanları, doktorları ve hemşireleri desteklersek. Bu hastalık ile savaşırız ve yayılmasını da engelleriz.

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