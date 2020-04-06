Valbuena'dan flaş Fenerbahçe sözleri!

"ÇOK BÜYÜK BİR KULÜP"

Türkiye'de yaşadıklarım hep pozitif. Harika bir kulüp, harika taraftarları vardı. Çok ilgi vardı, dışarı çıkamıyordum. Sürekli fotoğraf istiyorlardı. Çok, çok seviyorum o taraftarları. Orada çok harika 2 sezon geçirdim. 2. sezonda sözleşmemde 25 maça çıkarsam, opsiyonun devreye gireceği bir madde vardı. Yönetim bunu istemedi ve iptal ettik. Çok, çok büyük bir kulüp. İstanbul dendiğinde şu anda bile kalbim küt küt atmaya başlıyor.