Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günlerini anlattı! Volkan Demirel...

VOLKAN DEMİREL ÇOCUKLARLA İLGİLENİRKEN...

"Volkan Demirel de evde, 7/24 birlikte olmak zor mu?" sorusuna "Zor aslında. Çocuklarla bile bu kadar uzun süre vakit geçirmiyormuşum. Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz. Ben kitap okurken, o çocuklarla ilgileniyor." cevabını verdi.