07 Nisan 2020, Salı

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günlerini anlattı! Volkan Demirel...

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medya aracılığı ile karantina günlerini sevenleriyle paylaştı. Hayranlarının isteği üzerine sosyal medyadan onlara spor yaptırıyor. Böylece kendi formunu da koruyor. Peki, Volkan Demirel ile karantina nasıl geçiyor? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 15:12 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 15:15
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günlerini anlattı! Volkan Demirel...

"Kaç gündür evdesiniz?" sorusuna cevap veren Zeynep Sever Demirel karantinaya 12 Mart'ta girdiğini belirtt. Eve kapandığını söyleyen Demirel, "Sadece bir kere kedi ve köpeklerimi veterinere götürdüm." dedi.

19 YAŞINDAKİ HALİNDEN DAHA ZAYIF

Belçika'da güzellik kraliçesi seçildiğinde 19 yaşında olan Zeynep Sever Demirel'e "Kraliçe seçildiğinizde 19 yaşındayken kaç kiloydunuz?" sorusu soruldu. Zeynep Sever Demirel, "O zamanlar 59 kiloydum. Daha da zayıfım. 57 kiloyum." dedi.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günlerini anlattı! Volkan Demirel...

"Bugünlerde nasıl besleniyorsunuz?" sorusu sorulan Zeynep Sever Demirel, "Sabahları süzme yoğurt içine meyve karıştırıyorum, çiya tohumu ve yulafla yiyorum. Paketli ürünlerden her zaman uzak duruyorum. Hamilelik sonrasında kilo vermek için saat 17.00'den sonra hiçbir şey yememiştim." ifadelerini kullandı.

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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'in karantina günlerini anlattı! Volkan Demirel...

VOLKAN DEMİREL ÇOCUKLARLA İLGİLENİRKEN...

"Volkan Demirel de evde, 7/24 birlikte olmak zor mu?" sorusuna "Zor aslında. Çocuklarla bile bu kadar uzun süre vakit geçirmiyormuşum. Volkan ile kendimize özel alanlar ayırıyoruz. Ben kitap okurken, o çocuklarla ilgileniyor." cevabını verdi.

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