26 Mayıs 2019, Pazar
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Valbuena alkışlarla veda etti
Fenerbahçe'de oynadığı futbolla taraftarın sevdiği bir isim olan Mathieu Valbuena tribünlerle vedalaştı. Fransız hücum oyuncusu dünkü Antalyaspor maçında tribünleri tek tek turlayarak taraftara el salladı. 34 yaşındaki oyuncunun bir hayli duygulandığı gözlendi. Valbuena ayakta alkışlandı. Yıldız isim kısa süre önce Olympiakos ile anlaşmıştı.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 22:59
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