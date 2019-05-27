27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Galatasaraylı yıldız Fenerbahçe'de! Kanarya'dan iki imza birden
Spor Toto Süper Lig'i Antalyaspor galibiyetiyle 6. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gözünü transfere çevirdi. Asbaşkan Semih Özsoy'un 'şimdi aksiyon zamanı' açıklamasının ardından sarı-lacivertliler çok konuşulacak iki transferi noktalamak üzere...
Giriş Tarihi: 27.05.2019 00:18
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