26 Mayıs 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde evinde Antalyaspor'u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'a tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 26.05.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 21:51
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