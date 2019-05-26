26 Mayıs 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde evinde Antalyaspor'u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'a tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 26.05.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 26.05.2019 21:51
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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Fenerbahçe'nin evinde Antalyaspor'u ağırladığı müsabakada sarı-lacivertli taraftarlar Mehmet Topal'a tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...

Müsabaka içerisinde bir kısım taraftar Topal'ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratlarla destek verdi.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...

Islıklanma esnasında Mehmet Topal tribünleri alkışlarken teknik direktör Ersun Yanal ise taraftarın sakinleşmesi için tribünlere tepki gösterdi.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Son düdüğün ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Mehmet Topal'ın taraftarlara giderek alkışlamasını istedi ancak tecrübeli oyuncu bunu kabul etmedi ve soyunma odasına gitti.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Ersun Yanal zor sakinleştirdi...
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