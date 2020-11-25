Ada'dan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in Premier Lig kadrosuna almadığı ve takımdan göndermek istediği Alman yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor. Başta Amerika MSL ekipleri olmak üzere birçok takımdan teklifler alan deneyimli orta saha, kariyeriyle ilgili kritik bir karara imza attı. İşte yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeler...