25 Kasım 2020, Çarşamba

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Ada'dan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Mesut Özil ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arsenal'in Premier Lig kadrosuna almadığı ve takımdan göndermek istediği Alman yıldızın kontratı sezon sonunda bitiyor. Başta Amerika MSL ekipleri olmak üzere birçok takımdan teklifler alan deneyimli orta saha, kariyeriyle ilgili kritik bir karara imza attı. İşte yıldız futbolcu ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 01:43 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 06:45
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Ada'dan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

İngiliz basını, ABD'den teklifler alan Mesut Özil'in Avrupa'da kalmaya daha sıcak baktığını ve teklifleri buna göre değerlendireceğini yazdı.

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Ada'dan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Sezon sonunda Arsenal ile sözleşmesi sona erecek olan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde sıcaklığını koruyor. İngiliz basınından sarı-lacivertlileri oldukça yakından ilgilendirecek bir haber geldi.

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Ada'dan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

İddialara göre Mesut Özil bu sezon Arsenal forması giymemesine rağmen sözleşmesinin bitmesini bekleyecek ve devre arasında takımdan ayrılmayacak.

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Ada'dan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Ada basını ayrıca yıldız futbolcunun özellikle ABD'den ciddi teklifler aldığını ancak kariyerini Avrupa'da devam ettirmeye daha sıcak baktığını yazdı.

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Ada'dan Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi!

Mesut'un ABD'yi ikinci planda tuttuğu ve teklifleri menajeriyle yaptığı kariyer planlamasına göre değerlendireceği belirtildi.

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