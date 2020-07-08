08 Temmuz 2020, Çarşamba

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kaptanlık pazubandını kenara attı

Süper Lig'in 31. haftasında Ankara'da kozlarını paylaşan Gençlerbirliği ile Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. İki takım puanları paylaşırken, sahada yaşanan bir olay maçın önüne geçti. Sarı-lacivertlilerin deneyimli futbolcusu, kaptanlık pazubandını takmayı kabul etmedi Teknik heyet, takması için ısrar etti ancak pazubant saha kenarına fırlatıldı. İşte Fenerbahçe'de yaşanan kaptanlık krizinin detayları ve o görüntüler...

Giriş Tarihi: 08.07.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 08.07.2020 10:34
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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kaptanlık pazubandını kenara attı

Süper Lig'in 31. haftasında Avrupa umudunu koruyan Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin konuğu oldu. Karşılaşma 1-1 sona ererken iki taraf da bir puana razı oldu. Mücadelede Gençlerbirliği'nin golünü Stancu atarken, Rumen futbolcuya yanıt Emre Belözoğlu'dan geldi. Kaptan oldukça şık bir golle takımına 1 puanı kazandırdı.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kaptanlık pazubandını kenara attı

Attığı golle hem Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran hem de Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kaptanlık pazubandını kenara attı

"Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. 3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kaptanlık pazubandını kenara attı

2020'DEKİ İLK GOLÜYLE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı. Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.

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Fenerbahçe'de büyük kriz! Kaptanlık pazubandını kenara attı

ZORAKİ KAPTAN!

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım ayrılık için gün sayarken, kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde göstermeye devam ediyor.

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