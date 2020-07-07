07 Temmuz 2020, Salı

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Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Onay çıktı...

elecek sezon şampiyonluğa oynacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti. Emre Belözoğlu önderliğinde yürütülen harekatta iki kritik bölge için transfer listesini hazırlamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 07.07.2020 18:46
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Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Onay çıktı...

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, bir yandan Ankara'dan alacağı 3 puanla üst sıralara tırmanmanın planlarını yaparken diğer yandan da transfer için büyük uğraşlar veriyor.

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Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Onay çıktı...

Sezonun sona ermesiyle beraber sportif direktörlük koltuğunda oturması beklenilen Emre Belözoğlu'nun gelecek ve gönderilecek isimleri belirlediği ifade edilirken, rotasını Barcelona'nın 2 yıldızına çevirdiği belirtilmişti.

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Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Onay çıktı...

Bu bağlamda gündemine Katalan ekibinden Todibo ve Wague'yi alan Kanarya için İspanya'dan müjdeli bir haber geldi.

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Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Onay çıktı...

Donbalon, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgilerde şu ifadere yer verdi;

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Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Onay çıktı...

"Barcelona'nın yeni transferleri finanse etmek için kadroda bazı futbolcularla yolları ayıracağı belitiliyor. Ayrıca, corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle yaşanan mali problemlerin bir kısmı, transferlerle kapatılacak.

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