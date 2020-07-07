Fenerbahçe'ye iki bomba birden! Onay çıktı...

elecek sezon şampiyonluğa oynacak bir kadro kurmak için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti. Emre Belözoğlu önderliğinde yürütülen harekatta iki kritik bölge için transfer listesini hazırlamıştı. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya, Barcelona'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'nin gündemindeki o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi: 07.07.2020 18:46 ABONE OL