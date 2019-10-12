12 Ekim 2019, Cumartesi
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Ünlü teknik adamdan Max Kruse için olay sözler!
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, son olarak Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı okumasıyla gündem olmuştu. Bir dönem sarı-lacivertli kulübü de çalıştıran ünlü teknik adam, Alman futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.10.2019 23:23
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