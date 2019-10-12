12 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Ünlü teknik adamdan Max Kruse için olay sözler!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Werder Bremen'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Max Kruse, son olarak Galatasaray derbisinde İstiklal Marşı'nı okumasıyla gündem olmuştu. Bir dönem sarı-lacivertli kulübü de çalıştıran ünlü teknik adam, Alman futbolcuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 23:23
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Ünlü teknik adamdan Max Kruse için olay sözler!

Sezon başında Werder Bremen'den Fenerbahçe'ye transfer olan Alman futbolcu Max Kruse, ülkeye kısa sürede uyum sağlamış hatta maç öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı söyleyerek taraftarların büyük beğenisini kazanmıştı.

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Ünlü teknik adamdan Max Kruse için olay sözler!

Tecrübeli futbolcunun bu hareketini Alman basınından Bild'e değerlendiren Christoph Daum, övgü dolu ifadeler kullandı.

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Ünlü teknik adamdan Max Kruse için olay sözler!

Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, Kruse'nin milli marşı ezberlemesiyle ilgili olarak şunları getirdi:

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Ünlü teknik adamdan Max Kruse için olay sözler!

"Yabancı bir futbolcunun İstiklal Marşı'nı okumasının sembolik bir anlamı vardır. Bu taraftarlara, 'Bakın ben sizin için bir şeyler yapıyorum. Ben de sizden biriyim' demektir."

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Ünlü teknik adamdan Max Kruse için olay sözler!

Kruse'nin Fenerbahçe'ye iyi bir şekilde adapte olduğunu söyleyen Daum, Alman yıldızın sarı-lacivertli takımın tam da aradığı oyuncu olduğunu vurguladı.

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