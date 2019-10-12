12 Ekim 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kolarov ve Moses...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla milli araya 11 puanla 5. sırada girdi. Öte yandan az transfer döneminde kadrosunu sil baştan yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusudan ilerleyen sarı-lacivertlilerde yaz döneminde uzun süre kadrosuna katmaya çalışılan Aleksandar Kolarov ve Chelsea'den kiralanan Victor Moses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 12.10.2019 22:54
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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kolarov ve Moses...

Süper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan Fenerbahçeli kurmaylar ocak ayı operasyonu için düğmeye bastı.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kolarov ve Moses...

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre takımdaki eksik bölgeleri belirleyen sarı-lacivertli kurmaylar hedefteki isimler üzerinde yoğunlaştı.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kolarov ve Moses...

Bu sezon şampiyonluktan başka birşey düşünmeyen Fenerbahçeli kurmaylar, Yanal'ın eksik gördüğü bölgeler için nokta atışı hamleler yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kolarov ve Moses...

Buna göre çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye transferde 2 iyi 2 de kötü haber geldi.

İşte flaş gelişmelerin detayları...

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Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kolarov ve Moses...

KOLAROV İÇİN YENİ SÖZLEŞME!

Roma, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aleksandar Kolarov'a 1+1 yıllık yeni kontrat ve idarecilik teklifi yaptı.

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