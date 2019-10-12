Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi! Kolarov ve Moses...

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bıraktıktan sonra yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren ve bomba gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son haftalarda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla milli araya 11 puanla 5. sırada girdi. Öte yandan az transfer döneminde kadrosunu sil baştan yenileyen sarı-lacivertliler, ara transfer dönemi için de çalışmalarına başladı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusudan ilerleyen sarı-lacivertlilerde yaz döneminde uzun süre kadrosuna katmaya çalışılan Aleksandar Kolarov ve Chelsea'den kiralanan Victor Moses ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son dakika Fenerbahçe haberleri...