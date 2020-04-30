30 Nisan 2020, Perşembe

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Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli formayla gösterdiği etkili performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcünün talipleri artarken, Fransız gazeteci 26 yaşındaki futbolcuya gelen teklifi açıkladı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 17:03 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 17:07
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Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında.

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Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi

Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe, hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütüyor. Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu.

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Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi

Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriç... Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.

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Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi

Hem İngiltere'den hem İtalya'dan birçok talibi bulunan golcü oyuncuya ilişkin sürpriz bir paylaşım yapıldı. İşte o detay...

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Ünlü gazeteci açıkladı! İşte Muriç için teklif yapan Avrupa devi

Fransız muhabir Manu Lonjon, sosyal medya hesabından paylaştığı tweette İtalyan ekibi Napoli'nin Vedat Muriç için resmi temaslara başladığını duyurdu.

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