30 Nisan 2020, Perşembe

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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Corona virüsü nedeniyle Liglere verilen arayı değerlendiren ve teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de gündeme Nenad Bjelica ismi gelmişti. Sarı lacivertli ekiple anlaştığı iddia edilen Hırvat teknik adam ülke basınına açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 19:01
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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Corona virüsü tedbirleri kapsamında lige verilen arada önümüzdeki sezonun planlamasına başlayan Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında teknik direktör var.

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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından takımın başına getireceği isim konusunda acele karar vermek istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar ince eleyip sık dokuyor.

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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

Listesinde birçok isim bulunan Fenerbahçe'de yönetimin Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

ÜLKE BASININA KONUŞTU
Dinamo Zagreb ile yollarını ayırdıktan sonra henüz yeni bir takımla anlaşmayan Bjelica, Hırvat basınına konuştu. Fenerbahçe'de yeni teknik direktörlük görevi için son dönemde ismi en çok geçen adayların başında gelen Bjelica, sarı lacivertlilerle görüştüğü yönündeki iddialara yanıt verdi.

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Bjelica'dan flaş Fenerbahçe sözleri

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜĞÜM HABERLERİNİ GAZETELERDEN OKUDUM"
Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm. Ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım.

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