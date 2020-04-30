30 Nisan 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gözünü yaz transfer dönemine çeviren Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Yeni sezon sil baştan kadro oluşturmayı ve çoğu mevkiye takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da gündeminde olan yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 15:31 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 15:59
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Türkiye'den ve dünyadan birçok isim için transfer girişimlerine başlayan Kanarya, elini sıkı tutmaya çalışıyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Öncelikle teknik direktör konusundaki soru işaretleri ortadan kaldırmak isteyen Süper Lig devinin, Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile temasta olduğu biliniyor.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Bjelica ile beraber yeni bir planlamaya gidecek ve 'gelecek sezonun şampiyon takımı'nı oluşturacak Fenerbahçe, bir yandan da fırsat transferleri için kollarını sıvamış durumda.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Bu bağlamda önceliğini sözleşmesi sona erecek oyunculara veren Fenerbahçe için sürpriz bir haber okuyuculara aktarıldı.

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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev transfer çalımı!

Bu sezon özellikle orta saha ve hücum konusunda büyük sıkıntı yaşayan sarı lacivertlilerin, Ukraynalı yıldız için girişimlere başladığı kaydedildi.

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