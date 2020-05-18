Ümit Özat'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Adama gülerler!

Bosna Hersek'ten lisansının çıkmamasına karşın tecrübe edinerek döndüğünü aktaran Özat, "Spor kültürü yüksek olan bir ülke. Neticede Yugoslavya'dan ayrılan bir ülke. Türkiye'deki rakamlara bakınca çok daha ucuza oynayan çok daha yetenekli oyuncular gördük. Bunun için bizim adımıza bir avantaj oldu. Neticede kötü tecrübenin de iyi tecrübenin de size faydası olur. Güzel bir tecrübeydi inşallah bu faydalarını ilerde görürüz." değerlendirmesinde bulundu.