18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Ümit Özat'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Adama gülerler!

Fenerbahçe'de uzun yıllar forma giyen Ümit Özat, flaş açıklamalarda bulundu. Bir gün sarı-lacivertli takımda teknik direktör olmak istediğini belirten Özat, Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 15:26
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Ümit Özat'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Adama gülerler!

Teknik direktör Ümit Özat, bir gün mutlaka Fenerbahçeyi çalıştıracağına inandığını söyledi. Bosna Hersek'ten, kulübünün vergi borçları sebebiyle lisansı çıkmadan döndüğünü belirten eski Fenerbahçeli futbolcu, açıklamalarda bulundu.

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Ümit Özat'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Adama gülerler!

"BİR GÜN FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRACAĞIM"

Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için adı geçen isimlerin her birinin değerli kişiler olduğunu vurgulayan 43 yaşındaki teknik direktör, "Benim kimseden bu konuda bir beklentim yok. Bu ten bu canda olduğu sürece bir gün Fenerbahçe'yi çalıştıracağım ama bugün değil. Hayırlıysa olsun, değilse olmasın. Fenerbahçe teknik direktörülüğü için ismimin geçmesi gibi bir beklentim yok. İsmi geçen herkes değerli arkadaşlarımız." ifadelerini kullandı.

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Ümit Özat'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Adama gülerler!

Fenerbahçe'deki sorunun teknik direktör olmadığını dile getiren Özat, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'de kimler kimler görev yaptı, bu ismi geçenler neden yapmasınlar. Fenerbahçe'de problem teknik direktör problemi değil. Fenerbahçe doğru bir yapılanma yapması lazım."

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Ümit Özat'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Adama gülerler!

"BU ERSUN YANAL'IN ACİZLİĞİDİR"

"Hep söylüyorum; sen 32 yaşında gönderdiğin Emre Belözoğlu'nu 39 yaşında tekrar aldın. Bu Ersun Yanal'ın acizliğidir. Ersun Yanal'ın lider vasfı olmadığı için Emre'nin liderliğiyle bunu kapatmaya çalıştı."

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Ümit Özat'tan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a: Adama gülerler!

Bosna Hersek'ten lisansının çıkmamasına karşın tecrübe edinerek döndüğünü aktaran Özat, "Spor kültürü yüksek olan bir ülke. Neticede Yugoslavya'dan ayrılan bir ülke. Türkiye'deki rakamlara bakınca çok daha ucuza oynayan çok daha yetenekli oyuncular gördük. Bunun için bizim adımıza bir avantaj oldu. Neticede kötü tecrübenin de iyi tecrübenin de size faydası olur. Güzel bir tecrübeydi inşallah bu faydalarını ilerde görürüz." değerlendirmesinde bulundu.

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