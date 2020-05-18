18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Şampiyonluk umuduyla başladığı sezonun ikinci yarısında yaşadığı düşüşle zirve yarışından kopan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transfere kaynak yaratmak adına satmayı düşündüğü Ozan Tufan'ın yerine gelecek ismi belirledi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 18:46 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 18:48
ABONE OL
  • 1
  • 15
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına yoğunlaşan Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-lacivertliler, transferde somut adımlar atmaya başladı.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Kanarya, TFF 3. Lig ekiplerinden Gölcükspor forması giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Yüksek'in ardından transferde genç ve yerli oyuncuları katmaya devam etmeyi planlayan Fenerbahçe, bu doğrultuda Süper Lig'in genç yıldızını da gündemine aldı.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Ozan Tufan'ın yerine gelecek

Türkiye'nin haberine göre Fenerbahçe, Gençlerbirliği'nin son dönemde parlayan geç yıldızı Berat Özdemir'i kadrosuna katmak istiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör