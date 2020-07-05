Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok sözler! "Kadıköy'ün önünden geçemez"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son dönemlerde kariyerine antrenör olarak devam eden Ümit Özat, katıldığı bir radyo programında flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı süreci değerlendiren Özat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?" ifadelerini kullandı.