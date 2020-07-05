05 Temmuz 2020, Pazar

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok sözler! "Kadıköy'ün önünden geçemez"

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve son dönemlerde kariyerine antrenör olarak devam eden Ümit Özat, katıldığı bir radyo programında flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yaşadığı süreci değerlendiren Özat, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için "1 sene daha şampiyon olmasın bakalım stadyumun önünden geçebiliyor mu?" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 05.07.2020 15:57 Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 15:59
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Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok sözler! Kadıköy'ün önünden geçemez

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu Ümit Özat, Radyo Gol'de katıldığı bir programda. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Geçmişte yaşadığı bazı olaylara açıklık getiren 43 yaşındaki teknik adam, eski takımı Fenerbahçe'nin içerisinden geçtiği süreci ve geleceği hakkında da görüşlerini açıkladı.

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok sözler! Kadıköy'ün önünden geçemez

İşte Ümit Özat'ın dikkat çeken o açıklamaları...

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok sözler! Kadıköy'ün önünden geçemez

2012 yılında spor spikeri Simge Fıstıkoğlu ile birlikte katıldığı bir programda "Kadınlar futboldan erkekler kadar anlamaz, ben bir kadınla futbol tartışmam" diyerek tartışma yaşamıştı. Bu konunun kendisine sorulması üzerine Özat, "Yorumculuk yaptığım dönemde Simge Fıstıkoğlu'na "Kadınla futbol konuşmam" demedim. Cinsiyetçi bir yaklaşımda bulunmadım. Ben futbolu bilmeyen kimseyle futbolu konuşmam.

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok sözler! Kadıköy'ün önünden geçemez

O gün orada olay çok farklı yansıtıldı. Aslında o gün bana bu tepkileri verenler, dönüyorlar dolaşıyorlar kapalı kapılar ardında bana hak veriyorlar.

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Ümit Özat'tan Ali Koç'a şok sözler! Kadıköy'ün önünden geçemez

Benimle futbol konuşan kadınlar ya hava durumu sunuyorlar ya da siyasi program yapıyorlar. Simge de şu an futbol programı değil hava durumu sunuyor. Sanırım zamanında ne kadar doğru söylediğim ortada.

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