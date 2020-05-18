18 Mayıs 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ümit Özat efsane 11'ini açıkladı! İşte o yıldızlar

2001-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve şu anda Bosna Hersek'in Celik Zenica takımını çalıştıran teknik direktör Ümit Özat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımda forma giydiği efsane 11'ini açıkladı. İşte listede yer alan yıldız isimler...

Giriş Tarihi: 18.05.2020 22:10
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Ümit Özat efsane 11'ini açıkladı! İşte o yıldızlar

İte Ümit Özat'ın Fenerbahçe'de birlikte oynamaktan keyif aldığı efsane ilk 11'i...

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  • 12
Ümit Özat efsane 11'ini açıkladı! İşte o yıldızlar

RÜŞTÜ REÇBER

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Ümit Özat efsane 11'ini açıkladı! İşte o yıldızlar

SERKAN BALCI

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Ümit Özat efsane 11'ini açıkladı! İşte o yıldızlar

LUGANO

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  • 12
Ümit Özat efsane 11'ini açıkladı! İşte o yıldızlar

LUCIANO

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