18 Mayıs 2020, Pazartesi

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Max Kruse'den olay sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve sezon sonunda ülkesine döneceği konuşulan Alman futbolcu Max Kruse, ZDF'ye açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, Bundesliga'nın başlamasıyla ilgili görüşlerini dile getirirken, sarı-lacivertli takımdaki son durumuyla ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 18.05.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020 23:57
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Max Kruse'den olay sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse, ülkesi Almanya'da yayın yapan ZDF'ye röportaj verdi.

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Max Kruse'den olay sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Sarı-lacivertli takımdaki geleceği merak edilen 32 yaşındaki futbolcu son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, Bundesliga'nın seyircisiz olarak yeniden başlamasıyla ilgili konuştu.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

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Max Kruse'den olay sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

''SEYİRCİSİZ MAÇLAR İTİCİ GÜÇ VERMİYOR''

Bundesliga'nın yeniden başlamasını değerlendiren Max Kruse, maçlarla ilgili olarak ''Sıkıcıydı'' ifadesini kullandı.

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Max Kruse'den olay sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Boş stadyumların futbolla ilişkisi olmadığını aktaran Kruse, seyircisiz maçların itici bir güç vermediğini söyledi.

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Max Kruse'den olay sözler! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Bundesliga'nın yeniden başlamasının toplumun ruhsal durumuna olumlu katkı verdiğini de dile getiren Max Kruse, buna rağmen futbolun seyircilerle var olduğunu sözlerine ekledi.

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