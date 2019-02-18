18 Şubat 2019, Pazartesi

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Avrupa Ligi'nde Zenit deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'ye, UEFA'dan kötü haber geldi.

Giriş Tarihi: 18.02.2019 19:24
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UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Fenerbahçe'ye Zenit maçı öncesi UEFA'dan şok...

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz hafta Avrupa Ligi'nde Zenit'i ağırlamıştı.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Maçı 1-0 kazanan Fenerbahçe, rövanş öncesi avantaj elde etmişti.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

21 Şubat'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak olan sarı-lacivertlilere UEFA'dan kötü haber geldi.

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UEFA'dan Fenerbahçe'ye inceleme!

Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında tribünlerde yaşanan olaylar sebebiyle UEFA tarafından incelemeye alınacak.

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