18 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan transfer ettiği Serdar Aziz'in eşi Tuğçe Aziz, Galatasaray taraftarına ateş püskürdü...

Giriş Tarihi: 18.02.2019 22:51
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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Tuğçe Aziz, Galatasaray taraftarına isyan etti...

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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Serdar Aziz'in hastalığını bahane ederek Maldivler'e tatile gittiği öne sürülmüştü.

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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

29 yaşındaki futbolcunun eşi Tuğçe Aziz, iddiaların doğru olmadığını savundu ve Serdar Aziz'in fotoğrafını paylaştı.

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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Kendi paylaşımına gelen beddua içerikli yoruma tepki gösteren Tuğçe Aziz, şu ifadeleri kullandı;

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Serdar Aziz'in eşinden Galatasaray isyanı!

Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadık çünkü kimseye açıklama yapmak zorunda değiliz.

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