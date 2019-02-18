18 Şubat 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe bu puanı toplayamazsa küme düşecek!
Fenerbahçe, ligin ilk yarısının sonundaki 12 haftalık periyotta 10 puan toplayabilmişti. Sarı lacivertli ekip, benzeri bir performans sergilerse, küme düşme ihtimali ciddi ciddi belirecek gibi!
Giriş Tarihi: 18.02.2019 15:40
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