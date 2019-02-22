22 Şubat 2019, Cuma

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Alex Fenerbahçe'nin menajerlik teklifine yanıt verdi!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden biri haline gelen Alex de Souza, sarı-lacivertlilerin menajerlik teklifine yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 22.02.2019 22:02
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Alex Fenerbahçe'nin menajerlik teklifine yanıt verdi!

Fenerbahçe'nin, efsane futbolcularından Alex de Souza'ya menajerlik teklif etmedi gündeme bomba gibi düşmüştü.

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Alex Fenerbahçe'nin menajerlik teklifine yanıt verdi!

Alex, kısa bir süre önce Türkiye'ye gelmiş ve Kadıköy'de oynanan Atiker Konyaspor maçını tribünden takip etmişti.

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Alex Fenerbahçe'nin menajerlik teklifine yanıt verdi!

Bu maçın ardından Fenerbahçeli yöneticilerin Alex'e flaş bir teklif yaptığı öğrenildi.

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Alex Fenerbahçe'nin menajerlik teklifine yanıt verdi!

Alex'e futbol direktörlüğü görevinin teklif edildiği bildirildi.

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Alex Fenerbahçe'nin menajerlik teklifine yanıt verdi!

Böylece transfer görüşmeleri dışında futboldaki tüm yetkiler Alex'e bağlanacak.

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