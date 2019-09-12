12 Eylül 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler

Süper Lig'e çok iyi bir giriş yapan Fenerbahçe, değişime hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın kullandığı Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde değişime gidiyor. İşte Ersun Yanal ve futbolcuların odaları dahil tesisten görüntüler ve yapılması planlanan değişiklikler...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 16:41 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 16:42
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Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler

Fenerbahçe'de tesislerde değişikliğe gidiliyor...

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Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler

Sarı-Lacivertlilerde Futbol A Takımı'nın kullandığı tesisler yenilenecek.

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Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler

Sarı-Lacivertlilerin Can Bartu Tesisleri'ndeki 1 numaralı sahasında Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda değişim yaşanacak.

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Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler

Hibrit çime dönüştürülecek sahaya otomatik sulama ve zemin ısıtma sistemleri yerleştirilecek.

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Fenerbahçe'de değişim başlıyor! İşte görüntüler

Drenajı yenilenecek olan sahada zemin ısıtma sistemi kullanılacak.

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