12 Eylül 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe TFF'ye ilk yarı kadrosunu bildirdi. 28 kişilik listede Mehmet Ekici yer almadı. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi devam eden Mehmet Ekici ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinden ise bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 13:41
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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, TFF'ye bildirilen 28 kişilik kadroda yer almadı.

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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen Mehmet Ekici kadro dışı bırakıldı.

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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Tecrübeli futbolcu, 2016-17 sezonunun devre arasında sarı-lacivertlilerle anlaşan, ancak transferine izin vermeyen kulübü Trabzonspor'la restleşip kadro dışı kalmıştı.

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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Mehmet Ekici, büyük hayallerle geldiği Fenerbahçe'de hayal kırıklığının ötesine geçemeyince sarı-lacivertlilerin TFF'ye verdiği 28 kişilik kadroda kendine yer bulamadı.

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Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Ekici, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında Düzcespor'a iki gol atmış ama yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.

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