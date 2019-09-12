12 Eylül 2019, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!
Fenerbahçe TFF'ye ilk yarı kadrosunu bildirdi. 28 kişilik listede Mehmet Ekici yer almadı. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi devam eden Mehmet Ekici ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinden ise bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte o açıklama...
Giriş Tarihi: 12.09.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 13:41
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"