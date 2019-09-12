Fenerbahçe'den Mehmet Ekici açıklaması!

Fenerbahçe TFF'ye ilk yarı kadrosunu bildirdi. 28 kişilik listede Mehmet Ekici yer almadı. Sarı-lacivertli takımda sözleşmesi devam eden Mehmet Ekici ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Fenerbahçe cephesinden ise bu konuyla ilgili bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 12.09.2019 13:40 Güncelleme Tarihi: 12.09.2019 13:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





